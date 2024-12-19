2024-12-19 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة (BP) البريطانية، يوم الخميس، توصلها إلى اتفاق مع حكومة العراق بشأن الشروط الفنية لإعادة تطوير حقول النفط والغاز في محافظة كركوك.

"توقيع اليوم يُعد بمثابة خطوة مهمة نحو التوصل لعقد محدد المدة"، وفق وليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" في بيان.

وأضاف لين: "نحن ممتنون للحكومة العراقية لدعمها المستمر لأنشطة (بي بي) في البلاد، وخاصة حول الرميلة، ولمشاركتها المتفانية في تقدم المفاوضات بشأن التطوير المستقبلي المحتمل لهذه الحقول ذات الأهمية البالغة في كركوك وما حولها".

وقالت "بي بي" إنه يُتوقع الانتهاء من المفاوضات أوائل 2025.

وكانت الشركة جزءاً من التحالف الذي اكتشف النفط في كركوك في عشرينات القرن الماضي، ويبدو الآن أن كركوك هي المفتاح استراتيجية التنقيب والإنتاج لشركة "بي بي".

وتأتي خطوة العراق و"بي بي" يوم الخميس في أعقاب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان في أغسطس للاستثمار والتنقيب في المنطقة.

وجرت في شهر آب/أغسطس من العام 2024 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (BP) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.

وتعد شركة "بي بي" واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.

ووفقا للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل.

ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.

كما يأمل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لديه للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.