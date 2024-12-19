2024-12-19 17:45:04 - المصدر: ايشان

تأكيداً لما نشرته منصة “إيشان”، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، تكليف حميد الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني. وقال العوادي في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجّه بتكليف حميد رشيد فليح الشطري برئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي”. وأضاف: “ويأتي هذا التكليف استكمالاً لدعم […]

ظهرت المقالة تأكيداً لما نشرته “إيشان”.. الإعلان رسمياً عن تكليف حميد الشطري برئاسة جهاز المخابرات أولاً على ايشان.



