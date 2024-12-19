2024-12-19 17:45:04 - المصدر: ايشان

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن الأحداث التي شهدتها سوريا، خلال سقوط نظام الأسد، وسيطرة قوات المعارضة على الحكم. وقال بوتين، إن “جزءاً من القوات المحسوبة على إيران غادر إلى لبنان وآخر إلى العراق”. وأضاف: “أجلينا 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، وروسيا تدخلت عسكريا في سوريا لمنع […]

ظهرت المقالة بوتين عمّا جرى في سوريا: جزء من القوات المحسوبة على إيران غادر إلى العراق أولاً على ايشان.



