2024-12-19 17:45:04 - المصدر: ايشان

قالت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن السلطات السورية نشرت لأول مرة قوات عسكرية نظامية معززة بمجاميع من المسلحين في منفذ البوكمال السوري المقابل لمنفذ القائم العراقي في محافظة الأنبار، 550 كم أقصى غربي العراق. وأفاد تلفزيون “العراقية الإخبارية”، في تغطية من منفذ القائم الحدودي العراقي، بـ”انتشار قوات عسكرية سورية يرتدي عناصرها الزي العسكري النظامي الموحد […]

ظهرت المقالة البو كمال الحدودي.. مسلحو المعارضة وجهاً لوجه أمام الجيش العراقي أولاً على ايشان.