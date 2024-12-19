كاساس يعلن القائمة النهائية للمنتخب الوطني في خليجي 26

2024-12-19 17:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، قائمةَ اللاعبين النهائية المُستدعاة لخليجي 26.

وذكر بيان للاتحاد العراقي، تلقته "بغداد اليوم"، أن "القائمةُ النهائية تألفت من جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أمجد عطوان، علي عدنان، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش، زيدان إقبال، مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا".

يذكر ان المنتخب الوطني انهى معسكر الدوحة قبلَ أن يتوجهَ غداً الجمعة إلى الكويت.



