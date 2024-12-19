السوداني يوجه بشراء حقوق بطولة خليجي 26

2024-12-19 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (19 كانون الأول 2024)، بشراء حقوق مباريات بطولة خليجي 26 لنقلها وبثها للجمهور العراقي عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، فان السوداني "وجه بالموافقة أصولياً بشأن التعاقد مع شركة IMG MEDIA LIMITED المالك الحصري للحقوق الإعلامية والتجارية لبطولات كأس الخليج التي سيتم افتتاحها يوم السبت 21/12/2024، لشراء حقوق المباريات وفعالياتها على أن تكون منقولة عبر القنوات الفضائية العراقية الرئيسة كافة".

وبموجب هذا التوجيه فان بث المباريات داخل العراق سيكون بالمجان.

وكانت قرعة بطولة خليجي 26 قد أوقعت منتخب العراق في المجموعة الثانية، رفقة السعودية والبحرين واليمن.

وكان منتخب العراق قد حصد لقب خليجي 25 على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز المثير على عمان في المباراة النهائية بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة العراق -التي انهت معسكرها في قطر- إلى الكويت غدًا الجمعة استعدادًا لانطلاق البطولة يوم السبت، علمًا بأنها ستستمر حتى 3 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأعلن الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، بوقت سابق اليوم الخميس، القائمة النهائية للاعبيه، استعدادًا للمشاركة في البطولة.

وتكونت القائمة النهائية للمنتخب العراقي التي ستُشارك بخليجي 26، بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد المحلي اليوم الخميس من: جلال حسن، كميل سعد، محمد حسن، مناف يونس، زيد تحسين، أمجد عطوان، علي عدنان، بيتر كوركيس، مهند علي، أحمد ياسين، مصطفى سعدون، علي جاسم، علي يوسف، أحمد مكنزي، أيمن حسين، أمير العماري، ماركو فرج، إبراهيم بايش، زيدان إقبال، مهند جعاز، لوكاس شليمون، أمين الحموي، آدم طالب، يوسف أمين، علي فائز، ريبين سولاقا.