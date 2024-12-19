للشهر الثالث.. المنتخب الوطني يحافظ على مركزه بتصنيف الفيفا

2024-12-19 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حافظ المنتخب الوطنيّ لكرة القدم، للشهر الثالث على التوالي، على المركز (56) في قائمةِ التَصنيفِ الشهريّ التي أصدرها الاتحادُ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA، لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ووفقاً للتصنيفِ الذي صدرَ، اليوم الخميس، (19 كانون الأول 2024)، فقد استقر المنتخبُ الوطنيّ في المركزِ السادس على المُستوى القاريّ بمجموع 1442.86 نقطة.

وجاءَ المنتخب الوطنيّ بعدَ منتخباتِ اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر في قائمةِ التصنيف على مُستوى القارةِ الآسيويّة.