2024-12-19 19:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي،المقرب من رئيس الحكومة العراقية الحالي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، حقيقةوجود طلب دولي تضمن تفكيك الفصائل المسلحة وحل هيئة الحشد الشعبي في العراق.

وقال الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "التخوف من حصولاحداث وتطورات امنية او سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيد عن الواقع،خاصة أن هناك من يريد اشعال فتن داخلية للترويج لاحداث لا يمكن حدوثها في العراقخاصة على المستوى الأمني والعسكري".

وأضاف أن "تحركات الممثل الخاص للأمين العام للأممالمتحدة في العراق محمد الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً من المراجعوالشخصيات الحكومية والقيادات السياسية، وزيارته الى ايران، فهو طبيعي فهناك مكتبللأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل، ولهذا العراق كبلد جار لإيران، وفي منطقةواحدة، فيجري ممثل البعثة في العراق زيارات الى ايران، وهذه الامر حدث خلال الممثلينالسابقين للأمم المتحدة في العراق خلال السنوات السابقة".

وأشار الأعرجي، إلى أن "الحشد الشعبي هو مؤسسةعراقية رسمية، لديها قانون مشرع، والحديث عن دعوات حل الحشد انباء غير حقيقية، أمافيما يخص الفصائل المسلحة، فإن قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولةالعراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحل والعقل هم من يقررون بقاءتلك الفصائل من عدمها، وحتى هي الفصائل نفسها وجودها مرهون بوجود الاحتلال، فعندعدم وجود هذا السبب، فأكيد لن تكون هناك فصائل مسلحة".

ومنذ أيام، تدور في الساحة العراقية، أنباء تفيد بأنالتغيير قادم إلى بغداد، بعد إسقاط نظام بشار الأسد، في سوريا، تزامنت معها، كشفتفاصيل لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع السوداني في بغداد، ومطالبتهبحل الفصائل وتسليم سلاحها إلى الدولة، والحد من نفوذ إيران في العراق.