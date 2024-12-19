الأسهم الأوروبية تتجه نحو أكبر تراجع في 5 أسابيع

2024-12-19 19:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعهوت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، واتجهت نحو أكبر تراجع لها في خمسة أسابيع، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش، وسط تراجع جميع القطاعات الفرعية الرئيسة.وانخفضت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، وسجلت المؤشرات الرئيسية أكبر تراجع لها خلال يوم واحد على مدى أشهر، وذلك بعد أن خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال إن المزيد من الخفض في تكاليف الاقتراض يعتمد حالياً على المزيد من التقدم في تقليص التضخم.وارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، في حين انخفضت أسعار النفط والمعادن الأساسية مع صعود الدولار.وتعرضت أسهم التكنولوجيا في أوروبا، والتي تتأثر بأسعار الفائدة، لضغوط بيع شديدة إذ انخفضت 1.9 بالمئة بعد أن تكبدت شركات عملاقة خسائر كبيرة في وول ستريت.ويترقب المتداولون حالياً قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسات على أسعار الفائدة دون تغيير، وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بسبب موجة بيع واسعة.و قفز سهم سوفت وير وان هولدنغ 10.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا السويسرية عن صفقة لشراء منافستها النرويجية كرايون جروب هولدنغ، وهبطت أسهم كرايون 1.6 بالمئة.