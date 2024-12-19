رئيس الوزراء يوجه بشراء حقوق بطولة خليجي 26 وبث مبارياتها عبر شبكة الإعلام والقنوات الأخرى

2024-12-19 19:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشراء حقوق مباريات بطولة خليجي 26 لنقلها وبثها للجمهور العراقي عبر قنوات شبكة الإعلام والقنوات الأخرى.وقالت وثيقة صادرة عن مدير مكتب رئيس الوزراء ومرسلة إلى شبكة الإعلام العراقي- اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وجه رئيس الوزراء بالموافقة أصولياً بشأن التعاقد مع شركة IMG MEDIA LIMITED المالك الحصري للحقوق الإعلامية والتجارية لبطولات كأس الخليج والتي سيتم افتتاحها يوم السبت 21/12/2024، لشراء حقوق المباريات وفعالياتها على أن تكون منقولة عبر القنوات الفضائية العراقية الرئيسية كافة".وقدمت شبكة الإعلام العراقي شكرها لرئيس الوزراء على هذه المبادرة التي تؤكد مرة أخرى رعايته للقطاع الرياضي وحرصه على توفير مباريات البطولات المهمة للجمهور العراقي وبثها بالمجان.