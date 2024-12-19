وزير العمل يعلن اطلاق الوجبة (44) من القروض المدرة للدخل

2024-12-19 19:15:09 - المصدر: الفرات نيوز

اطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي الوجبة (44) من القروض المدرة للدخل لفئة الباحثين عن العمل يوم الخميس الموافق 19ـ12ـ2024.

واوضح المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني السيد اسامة الخفاجي ان الوجبة (44) تكونت من المجموع الكلي للمستفيدين الذي بلغ 2859 مستفيد بواقع 1573 فرز الكتروني، و716 من مستفيدي الحماية الاجتماعية ضمن (خدمة ارزاق) للمشمولين في بغداد، والمحافظات حسب قانون الإقراض الجديد.

واضاف ان الوجبة توزعت بين ثلاث فئات وهي (٢٠، و٣٠، و٥٠) مليون دينار عراقي على أن يتم تسجيل المشروع بالضمان الاجتماعي، والحرص على تشغيل عمال مضمونين.

ودعا المدير العام الذين ظهرت أسمائهم، واستلموا رسائل نصية إلى مراجعة مقر الدائرة لسكنة محافظة بغداد، ومراجعة اقسام العمل الاتحادي بالمحافظات للمشمولين فيها لغرض ترويج معاملاتهم وفق المدة القانونية المقررة لذلك.

وبين ان اطلاق الوجبة يأتي استكمالاً لخطة الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي لعام 2024 وفق توجيهات وزير العمل السيد احمد الاسدي لدعم الشباب ومساعدتهم في انشاء مشاريعهم الخاصة، وتمويلها من خلال منح القروض الميسرة تطبيقاً لأحكام قانون الإقراض الجديد.

