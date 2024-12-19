اسعار الدولار تحلق مع الاغلاق في أسواق العاصمة

2024-12-19 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، مع اغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد. وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151750 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء …

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