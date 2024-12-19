2024-12-19 20:00:05 - المصدر: ايشان

عقد حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اجتماعاً لنواب كتلة تقدم في مجلس النواب، استعداداً لمنازلة الانتخابات النيابية المقبلة، التي قد يتم إجراؤها في نهاية العام المقبل. وذكر المكتب الإعلامي لحزب تقدم في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الاجتماع ناقش عدداً من الملفات، منها تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب”. […]

ظهرت المقالة استعداداً لمنازلة الانتخابات.. الحلبوسي يجتمع بنواب حزب “تقدم” وتأكيد على تشريع العفو العام أولاً على ايشان.



