2024-12-19 20:00:05 - المصدر: ايشان

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، إعادة ١٩٠٥ من الضباط والمنتسبين السوريين إلى بلدهم، داعية السلطات السورية إلى شمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بتاريخ 7 كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البو كمال السوري، الى القوات العراقية وطلبوا […]

ظهرت المقالة داعياً إلى “العفو عنهم”.. العراق يعيد ١٩٠٥ من الضباط والمنتسبين السوريين إلى بلدهم أولاً على ايشان.



