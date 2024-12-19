السوداني: نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي

2024-12-19 22:20:08 - المصدر: الفرات نيوز

الأحداث السورية لم تكن مفاجأة قياساً بالوضع الذي كانت عليه سوريا

موقف العراق كان واضحاً بعدم التدخل بالشأن السوري

قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش الإرهابي

نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي

حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري

مستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا بدون التدخل

لا نريد الآخرين بالتدخل في الشأن السوري