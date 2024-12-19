السوداني ينفي تعرض العراق إلى اي تهديد في "أي مسألة" ويشير إلى وجود "حوار مسؤول"

2024-12-19 23:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، وجود أي تهديد للعراق أو إملاءات تجاه أي قضية، مشيرا إلى أن هناك حوار مسؤول مبني على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال السوداني في مقابلة أجراها معه التلفزيون الحكومي؛ نحن قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلّحة وعناصر داعش الإرهابي، وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي.

وأكد السوداني حرص العراق على وحدة الأراضي السورية، ومستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

وأشار إلى تقديم ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا.

واكد على الإدارة الجديدة لسوريا إعطاء ضمانات باحترام تنوع المكوّنات وعدم إقصاء أحد.

ولفت إلى أن بعد أحداث 7 تشرين الأول 2023، حافظنا على مصالح العراق العليا وعدم زجّه في الصراعات، مع الحفاظ على الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

وبشأن تهديدات تنظيم داعش الارهابي؛ قال السوداني؛ إن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي، وهناك التزام بالوقوف معه تجاه أي تهديد إرهابي للمساس بحدوده.

ونوه إلى أن تأمين حدودنا في أحسن حالاته ولأوّل مرّة يكون هناك تحصينات، ومسك لكل النقاط الحدودية.

وأكد أن وضع البلاد في 2024 يختلف عن 2014، وإحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أكدت أن هناك استقرار سياسي غير مسبوق في العراق.