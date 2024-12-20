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› فيديو | أول قصف إسرائيلي على صنعاء
فيديو | أول قصف إسرائيلي على صنعاء
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2024-12-20 00:00:03 - المصدر: بي بي سي عربي
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