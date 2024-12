2024-12-20 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن سياسة الحكومة تؤكد أن العراق بلد محوري ومؤثر ومهم، وفيما كشف عن تفاصيل طلبه إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا من رئيسي البلدين في وقت سابق وما حال دون ذلك، أشار إلى أنه لم يتلق أي أتصال من رئيس ادارة العمليات في سوريا ابو محمد الجولاني، […]

