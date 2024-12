2024-12-20 00:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن سياسة الحكومة تؤكد أن العراق بلد محوري ومؤثر ومهم، فيما بين مصير الحشد الشعبي، وجه رسالة الى الفصائل المسلحة. وقال رئيس الوزراء في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “سياسة حكومتنا تجد أن العراق بلداً محورياً ومهماً ومؤثراً ونجحت …

