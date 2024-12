2024-12-20 00:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، تأمين خزين غذائي مستدام تحسباً لأي ظرف طارئ. وذكرت الوزارة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “الغريري، زار مقر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والتقى الإدارة العامة لمتابعة خطة تأمين كميات جديدة من خزين المواد الغذائية، ومراجعة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المخزون”. وأكد الوزير، …

