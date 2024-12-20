وزير الخارجية يحذر من انفلات الوضع في معسكر الهول

2024-12-20 01:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحذر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، من خطورة هروب عناصر داعش الإرهابي من السجون ومن انفلات الوضع في معسكر الهول.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر".وعبّر فالكونر، بحسب البيان، عن "سعادته بنتائج اجتماعات العقبة التي شاركت فيها بريطانيا،" مؤكداً "أهمية استمرار هذه الاجتماعات ضمن نفس الإطار لمتابعة الوضع في سوريا ورصد التطورات هناك".كما أعرب عن "قلق بلاده إزاء احتمالية وقوع تصادم مسلح بين بعض التنظيمات المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية،" مشدداً على أن "الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الداخلي".من جانبه، أشار فؤاد حسين إلى أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".كما حذّر الوزير من "خطورة هروب عناصر داعش من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول، وانعكاس ذلك على الأمن في سوريا والعراق".وأكد "ضرورة بناء العملية السياسية السورية على أساس مشاركة ممثلي جميع المكونات، مشدداً على أهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري".