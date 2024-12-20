مانشستر يونايتد يودع كأس الرابطة بعد مباراة ماراثونية أمام توتنهام

2024-12-20 02:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور ربع النهائي، بعد خسارة درامية على يد مضيفه توتنهام هوتسبير (3-4).وسجل رباعية توتنهام ديان كولوسيفسكي، دومينيك سولانكي (ثنائية) وهيونج مين سون في الدقائق (15، 46، 54 و88).فيما تكفل جوشوا زيركزي وأماد ديالو وجوني إيفانز بإحراز أهداف يونايتد (د 63 و70 و90+4).