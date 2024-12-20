موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
واشنطن - البنتاغون يعلن أن ألفي جندي أمريكي منتشرون بالفعل في سوريا منذ أشهر وليس 900 كما أعلن سابقا.
بغداد - وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يحذر من أن تنظيم "داعش" يعيد تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة التي خلفها الجيش السوري عقب انهياره.
بغداد - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن استئناف عمل السفارة العراقية في دمشق ويشدد على استعداده للتواصل مع ما يعرف بـ "الإدارة السورية الجديدة".
- واشنطن - آلاف السائقين في عملاق التجارة الالكترونية العالمية "أمازون" يبدؤون إضرابا في 4 ولايات أمريكية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
القاهرة - قادة دول الثماني يصدرون "إعلان القاهرة" في ختام أعمال قمتهم بالعاصمة المصرية لتدشين خريطة طريق شاملة لمستقبل التعاون الاقتصادي.
دبي - صقارو الكويت يحتلون المركز الرابع لبطولة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور التي أجريت في دبي بمشاركة 20 بلدا. (النهاية) ه س ص