2024-12-20 04:00:04 - المصدر: كونا

واشنطن - البنتاغون يعلن أن ألفي جندي أمريكي منتشرون بالفعل في سوريا منذ أشهر وليس 900 كما أعلن سابقا.

بغداد - وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يحذر من أن تنظيم "داعش" يعيد تنظيم صفوفه بعدما استولى على كميات من الأسلحة التي خلفها الجيش السوري عقب انهياره.

بغداد - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن استئناف عمل السفارة العراقية في دمشق ويشدد على استعداده للتواصل مع ما يعرف بـ "الإدارة السورية الجديدة".

- واشنطن - آلاف السائقين في عملاق التجارة الالكترونية العالمية "أمازون" يبدؤون إضرابا في 4 ولايات أمريكية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

القاهرة - قادة دول الثماني يصدرون "إعلان القاهرة" في ختام أعمال قمتهم بالعاصمة المصرية لتدشين خريطة طريق شاملة لمستقبل التعاون الاقتصادي.

دبي - صقارو الكويت يحتلون المركز الرابع لبطولة كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور التي أجريت في دبي بمشاركة 20 بلدا. (النهاية) ه س ص