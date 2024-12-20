وزير الخارجية العراقي: داعش يعيد صفوفه عقب استيلائه على أسلحة للجيش السوري

2024-12-20 04:00:04 - المصدر: كونا

بغداد ـ 19 ـ 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ليل اليوم الخميس إن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) بدأ إعادة تنظيم صفوفه وتوسيع نطاق سيطرته بعدما استولى على كميات من الأسلحة خلفها انهيار الجيش السوري وانسحابه وتركه لمخازن أسلحته.

وخلال اتصال هاتفي أجراه بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط هاميش فالكونر حذر حسين من "هروب عناصر داعش من السجون ومن انفلات الوضع في معسكر الهول الذي يضم اسر التنظيم وعدد من عناصره وانعكاس ذلك على الامن في سوريا والعراق". ودعا حسين الى بناء العملية السياسية السورية على اساس مشاركة ممثلي جميع المكونات مشددا على اهمية تقديم المساعدات الدولية المستدامة للشعب السوري.

بدوره أعرب الوزير البريطاني عن قلق بلاده من احتمالية وقوع تصادم مسلح بين عدد من التنظيمات المسلحة وقوات سوريا الديمقراطية مشيرا إلى أن الوضع في سوريا لا يتحمل المزيد من القتال الداخلي .

(النهاية) ع ح ه / ه س ص