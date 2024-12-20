نتائج قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

2024-12-20 08:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أجريت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو"، عقب انتهاء مباريات دور ربع النهائي.

وسبق وحجز كل من ليفربول إلى جانب أرسنال بالإضافة إلى نيوكاسل يونايتد مقعدا في الدور نصف النهائي، بعدما اجتاز الثلاثي الدور ربع النهائي على حساب ساوثهامبتون وكريستال بالاس وبينتفورد على الترتيب.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة لليفربول، إذ يلتقي بتوتنهام، على أن يكون لقاء الإياب بينهما على ملعب أنفيلد.

وكان الريدز صعد لنصف النهائي بعد الفوز أمام ساوثهامبتون بثنائية مقابل هدف وحيد.

فيما خاض غريمه "توتنهام" مواجهة ماراثونية أمام مانشستر يونايتد، انتهت بفوزه 4-3، إذ شهدت تقدم توتنهام بثلاثية قبل أن يعود "الشياطين الحمر" بثنائية، ليكون الحسم في الدقائق الأخيرة.

أما المواجهة الثانية فستجمع بين أرسنال ونيوكاسل، إذ من المقرر أن يقام الذهاب على ملعب الغانرز "الإمارات".

يذكر أن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، تجرى بنظام مباراتي الذهاب والإياب، حيث تقام مباريات الذهاب في الثامن من يناير بينما ستقام لقاءات الإياب في الخامس من فبراير.

المصدر: وكالات