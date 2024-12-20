النفط العراقي يحافظ على مكاسبه بآخر أيام التداول

2024-12-20 09:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجل النفط العراقي، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، انخفاضا طفيفا بالأسعار في السوق العالمية محافظا على مكاسبه التي حققها خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.18 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.28 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.10- على التوالي تسليم شباط 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 72.47 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 69.91 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.41- 0.61- على التوالي.



المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



