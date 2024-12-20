دوري نجوم العراق .. القوة الجوية يسعى لتعزيز صدارته بلقاء نوروز الجريح

2024-12-20 09:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏تقام، اليوم الجمعة، مباراة مؤجلة واحدة من الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

‏ويلاقي فريق القوة الجوية ضيفه فريق نوروز على ملعب الشعب الدولي عند الـ 6:00 مساء ً.

‏ويسعى فريق القوة الجوية لتعزيز صدارته من خلال سعيه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وهو يلاقي ضيفه نوروز ولاسيما انه ينفرد بالصدارة برصيد 21 نقطة .

‏بينما يسعى فريق نوروز الجريح لتحسين ترتيبه من خلال تحقيقه نتيجة ايجابية تحت قيادة مدربه الجديد قحطان جثير الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلفاً للمقال جورفان فييرا بعد سلسلة خسارات متتالية تعرض لها في الجولات السابقة ، اذ يحتل المركز الـ 18 برصيد ثماني نقاط .

وكان فريق القوة الجوية ، ودع منافسات النسخة الجارية لدوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته الاخيرة بنتيجة 0-1 ، من ضيفه التعاون السعودي خلال المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات دور المجموعات ليحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط .