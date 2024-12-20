مبابي يكشف سبب منعه من الاستمرار مع سان جيرمان

2024-12-20 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني عن سبب واحد منعه من الاستمرار بصفوف فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي لنهاية مسيرته. وأوضح مبابي في مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس": "لقد قلت دائما إن بي إس جي هو أكبر ناد في فرنسا وأحد أفضل الأندية في العالم". مشيرا "لقد غادرت فقط للذهاب إلى أكبر ناد في العالم".وتابع كيليان: "لقد أكدت دائما أن ريال مدريد كان النادي الوحيد الذي كنت سأترك باريس سان جيرمان من أجله، فإذا لم أستطع الانتقال إلى الريال، لبقيت في باريس سان جيرمان طوال مسيرتي".واضاف : "لقد قضيت سبع سنوات في باريس سان جيرمان، وتشرفت بذلك، وكنت أدرك تماما مدى مكانة وضخامة هذا النادي". وفي ختام حديث مبابي، حرص على أن يؤكد متابعته لمباريات سان جيرمان منذ انتفاله للريال، وقال: "أشاهد دائما مباريات الفريق، وعندي أصدقاء كثيرون هناك، وهم يلعبون جيدا هذا الموسم"، في إشارة إلى أنه لا يزال مشجعا قويا للنادي، حتى وإن كان عن بُعد.ولم يتطرق مبابي للحديث عن أي خلافات أو قضايا بينه وبين إدارة سان جيرمان، وركز فقط على الجانب الإيجابي في علاقته بالنادي الذي شهد تألقه وبداية مجده وتفجره.يذكر أن مبابي انضم إلى سان جيرمان قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو، بينما رحل إلى ريال مدريد صيف العام الجاري 2024 بصفقة انتقال حر.المصدر : RT