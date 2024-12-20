القرعة تضع طائرة أربيل في مجموعة قوية ببطولة الأندية العربية

2024-12-20 10:35:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأوقعت قرعة بطولة الأندية العربية الـ (43) بالكرة الطائرة التي تستضيفها قطر للفترة من 13 ولغاية 26 من كانون الثاني للعام المقبل 2025 ، ممثل العراق فريق أربيل ضمن المجموعة الثالثة .وذكر بيان لاتحاد اللعبة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) أن فريق أربيل وقع ضمن المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية بنسختها (43) والتي تستضيفها قطر خلال الشهر المقبل، مشيراً الى أن الأندية هي: دار كليب البحريني، والأهلي المصري، والشرطة القطري. وأضاف البيان أن "المجموعة الأولى ضمَّت أندية السويحلي الليبي، والسلام العماني، وبني ياس الإماراتي، وتتواجد في المجموعة الثانية أندية السيب العماني، والكويت الكويتي، والهلال الليبي، والزمالك المصري، أما المجموعة الرابعة والأخيرة ، فقد ضمت أندية غزة الفلسطيني، وبرقان الكويتي، وقطر القطري والجزيرة الإماراتي.



