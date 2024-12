اليوم.. القوة الجوية يلاقي نوروز في مبارة تعزيز الصدارة

2024-12-20 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر يخوض فريق القوة الجوية، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، لقاء مؤجلا امام فريق نوروز، على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الثامنة للمرحلة الاولى من دوري نجوم العراق. ويتصدر الصقور جدول ترتيب الاندية بـ 21 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل منافسه الترتيب 18 بـ 8 نقاط فقط وبنفس …

