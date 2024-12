طقس متقلب في العراق.. امطار رعدية وغبار

2024-12-20 11:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتصاعداً للغبار. وذكر بيان للهيئة، أن “غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية، ويكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، وفرص …

