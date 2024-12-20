اليوم.. الجوية بمواجهة نوروز في لقاء مؤجل من دوري نجوم العراق

2024-12-20 12:00:22 - المصدر: واع

بغداد- واعيخوض فريق القوة الجوية، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، لقاء مؤجلا امام فريق نوروز، على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة الثامنة للمرحلة الاولى من دوري نجوم العراق.ويتصدر الصقور جدول ترتيب الاندية بـ 21 نقطة من 9 مباريات، فيما يحتل منافسه الترتيب 18 بـ 8 نقاط فقط وبنفس عدد مباريات الفريق المنافس.وكانت ادارة الفريقين قد اجرت تغييرات على كوادرها التدريبية، اذ اختارت ادارة القوة الجوية المدرب لؤي صلاح بديلا عن القطري وسام رزق، بينما ابدلت ادارة نوزوز مدربها البرازيلي فييرا بالمدرب قحطان جثير .