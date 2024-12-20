دبلوماسيون أميركيون وصلوا إلى سوريا للقاء القادة الجدد

2024-12-20 12:01:26 - المصدر: اندبندنت عربية

لافتات خلال تظاهرة بجوار دار "الأوبرا" في ساحة الأمويين بدمشق بعد الإطاحة بالأسد، في 19 ديسمبر 2024 (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن دبلوماسيين أميركيين وصلوا إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.

وسيلتقي الدبلوماسيون ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وهي منظمة تصنفها واشنطن إرهابية، والمجتمع المدني لمناقشة "رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة الأميركية دعمهم"، على ما أوضح ناطق باسم وزارة الخارجية.

وستكون الدبلوماسية الأميركية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين، والذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا، أول دبلوماسيين أميركيين يسافرون إلى دمشق منذ أن أطاحت المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن المسؤولين الأميركيين سيناقشون في اجتماعاتهم مع ممثلي "هيئة تحرير الشام" مجموعة من المبادئ مثل الشمول واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في الانتقال السياسي في سوريا. وسيعمل الوفد على الحصول على معلومات جديدة عن الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي سقط في الأسر خلال رحلة صحافية إلى سوريا في أغسطس (آب) 2012، ومواطنين أميركيين آخرين فُقدوا في عهد نظام الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة "إنهم سيتواصلون بشكل مباشر مع الشعب السوري، بما في ذلك أعضاء من المجتمع المدني ونشطاء وأعضاء الجاليات المختلفة والأصوات السورية الأخرى حول رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم"، وأضاف "يخططون للقاء ممثلي هيئة تحرير الشام لمناقشة مبادئ الانتقال التي أقرتها الولايات المتحدة والشركاء الإقليميون في العقبة بالأردن".

في التحركات أيضاً، أفادت مصادر "اندبندنت عربية" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة.

2000 جندي

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أمس الخميس إن هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي، وأضافت أن الجنود الإضافيين بمثابة قوات موقتة أرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش" المتشدد.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لصحافيين إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر في الأقل وقبل الإطاحة بنظام بشار الأسد.

أضاف رايدر "علمت بالرقم اليوم، ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه في شأن ذلك".

وكانت الولايات المتحدة تقول على مدى سنوات إن لديها 900 جندي في سوريا يعملون مع قوات محلية لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكنه دحر لاحقاً.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن القوات الأميركية ستبقى في سوريا، لكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد يسحبها عندما يتولى منصبه في الـ20 من يناير (كانون الثاني).

أول قرار

وفي سوريا، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير قراراً بإنهاء عمل خالد حبوباتي كرئيس لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتكليف محمد حازم محمد شريف بقله بدلاً عنه.

تابعوا معنا آخر التطورات في سوريا في هذه التغطية المباشرة.



