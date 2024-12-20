الحكيم يدعو لمتابعة قضايا أبناء الديانة الإيزيدية وانصافهم

2024-12-20 12:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، بمتابعة قضايا أبناء الديانة الإيزيدية وإنصافهم لاسيما ملف المختطفات على يد عصابات داعش.

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"،: "نبارك لإخوتنا وأحبتنا أبناء الديانة الإيزيدية في العراق والعالم، حلول عيدهم المسمى عيد الصوم (رۆژيێت ئيزي).

وأضاف "وفيما نجدد اعتزازنا بأبناء هذا المكون العزيز وجميع أطياف شعبنا العراقي، نجدد المطالبة بمتابعة قضاياهم وإنصافهم لاسيما ملف المختطفات على يد عصابة داعش الظلامية محليا وعالميا".



