الموارد المائية: رفع أكثر من 20 ألف تجاوز على الأنهار خلال العام الحالي

2024-12-20 12:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن ردم 10 آلاف بحيرة أسماك مخالفة خلال العام الحالي، فيما بينت أن أكثر من 20 ألف تجاوز على الأنهار تم رفعه حتى الآن.وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل غزوان السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مستمرة في إزالة جميع أنواع التجاوزات على الحصص المائية وعلى محرمات الأنهار"، لافتاً إلى أن "عملية رفع التجاوزات شملت إزالة بحدود 10,000 بحيرة أسماك، خلال الفترة من 2022/11/6 ولغاية الآن، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين".وأشار إلى أن "الهيئة العامة وجميع مديرياتها في المحافظات تعاني من إعادة إملاء بعض هذه البحيرات رغم استمرارنا في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين"، مبيناً أن "الهيئة مستمرة في إزالة التجاوزات الأخرى على الحصص المائية، ومنها فتح المنافذ، ونصب مضخات بدون إجازة مضخة أو تخريب بوابات بعض النواظم، حيث بلغت عدد هذه التجاوزات بحدود 20,000 تجاوز للفترة من 6/ 11 /2022 ولغاية الآن".وأكد السهلاني أن "الهيئة مستمرة في إزالة هذه التجاوزات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها لتأمين المياه الى كافة مستحقيها وخصوصاً في المناطق أو المحافظات الواقعة في نهايات الأنهر، لأن أكثر ما تعاني من التجاوزات العالية هي المحافظات التي تقع في نهاية ذنائب الأنهار".