رغم مرور نحو نصف قرن.. الكويتي جاسم يعقوب لا يزال الهداف التاريخي لكأس الخليج

2024-12-20 13:00:05 - المصدر: كونا

من حماد المطيري (تقرير اخباري)

لكويت - 20 - 12 (كونا) -- رغم مرور نحو نصف قرن على انطلاق بطولات كأس الخليج لا يزال مهاجم منتخب الكويت السابق لكرة القدم الملقب ب"المرعب" جاسم يعقوب محافظا على لقب هداف البطولة برصيد 18 هدفا.

وحقق يعقوب مع منتخب الكويت الفوز بكأس الخليج العربي ثلاث دورات (1972 و1974 و1976) سجل خلالها في نسخة 1972 ثلاثة أهداف فيما حصل على لقب هداف كأس الخليج في دورتي 1974 و1976 برصيد 6 أهداف و9 أهداف على الترتيب.

وبمناسبة استضافة دولة الكويت لبطولة (خليجي زين 26) اعتبارا من غدا السبت وحتى الثالث من يناير المقبل أعرب حامل لقب هدافي البطولة ونجم الجيل الذهبي جاسم يعقوب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اعتزازه باستمرار تربعه على عرش هدافي البطولة.

وقال إن حصوله على (لقب هداف كأس الخليج) هو وسام فخر واعتزاز وطموح كل لاعب يتمنى الحصول عليه خلال مسيرته الرياضية.

وأكد أن بطولة الخليج تعتبر رمزا للتكاتف الخليجي وتجسد الروح الجماعية والالتزام بالتعاون وتقوية الروابط بين شعوب دول الخليج العربي.

وأضاف ان البطولة أصبحت نافذة للمنتخبات واللاعبين للظهور على مستويات أكبر مبينا انها تعد نقطة انطلاق للعديد من نجوم كرة القدم الخليجيين الذين لمعوا على الساحة الإقليمية والدولية بعد مشاركتهم في كأس الخليج.

وأوضح ان البطولة أعطت فرصة لدول الخليج لإظهار إمكاناتها التنظيمية والبنية التحتية الرياضية خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته المنطقة في بناء الملاعب الحديثة.

وأعرب عن تمنياته بان تحقق البطولة نتائجها المرجوة في خلق منافسات قوية ومميزة بين المنتخبات المشاركة بالبطولة.

ومن جانبه أكد نجم كرة القدم العراقية حسين سعيد في تصريح ل(كونا) أهمية بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم كونها ساعدت في بروز العديد من اللاعبين الذين أصبحوا نجوما على المستويات العالمية.

وأضاف ان دورات الخليج تتميز بشعبيتها وجماهيريتها الكبيرة منذ انطلاقتها بمملكة البحرين في عام 1970 وتعتبر من البطولات "المهمة جدا" في المنطقة.

وأوضح ان البطولة ساهمت باستقطاب أفضل المدربين العالميين والكفاءات لإدارة منتخبات الخليج العربي وتطوير البنية التحتية للملاعب الرياضية.

وأفاد بان البطولة ليست مجرد منافسة رياضية بل هي مناسبة تجمع بين الرياضة والثقافة والترابط الاجتماعي بين الأشقاء ما يجعلها حدثا مميزا يترقبه الجميع في كل نسخة.

وسجلت البطولة عبر تاريخها ايضا ظهور عدد من اللاعبين الذين سطروا أسماءهم في قائمة أفضل الهدافين في الحدث الرياضي الخليجي.

وجاء في وصافة قائمة الهدافين في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم كل من النجم السعودي ماجد عبد الله والنجم العراقي حسين سعيد بتسجيل كل منهما 17 هدفا خلال مشاركتهما في بطولات كأس الخليج.

كما حل في المركز الثالث اللاعبان الكويتيان فيصل الدخيل وجاسم الهويدي برصيد 14 هدفا لكل منهما بينما كان المركز الرابع من نصيب اللاعب القطري منصور مفتاح برصيد 13 هدفا.

وضمت قائمة الهدافين في بطولات كأس الخليج في المركز الخامس اللاعبين الكويتيين يوسف السويد وبدر المطوع برصيد 12 هدفا وتقاسم المركز السادس اللاعب الاماراتي فهد خميس والقطري محمود صوفي برصيد 10 أهداف.(النهاية) ح م د