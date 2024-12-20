القبض على متهم مطلوب بجريمة المخدرات في بغداد

2024-12-20 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ضمن الجهود الأمنية لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة وملاحقة المطلوبين للقضاء ، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكّنت قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى بالإشتراك مع مفارز شعبة مخدرات وشرطة نجدة الزعفرانية من إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضية مخدراتفي منطقة (الزعفرانية) ضبط بحوزتة ( بايب تعاطي، مادة الكريستال المخدرة، قداحات) تم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه .