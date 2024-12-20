تربية البصرة تصرف رواتب الـ 35 ألف عقد

2024-12-20 13:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن توزيع رواتب عقود الـ 35 الف درجة وظيفية والذين تم تعيينهم على ملاك المديرية كأجور.

وقال مدير التربية عبد الرزاق العطبي لـ "بغداد اليوم"، إن "المبالغ رفعت لاكثر من 25 الف مستفيد منهم في بطاقات الماستر كارد"، مؤكدا أن "عددا منهم سيستلم راتبه يدويا لحين تسوية موضوع البطاقة".

وأضاف أن "البعض منهم ستصرف كل مستحقاته في راتب الشهر الحالي الذي سيتم اطلاقه بعد أيام"، مشددا على أن "المديرية قد أنجزت مستحقات الـ 35 الف والتي تاخرت لأشهر عديدة".



