2024-12-20 13:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، عن انتهاء الثورة السورية. وذكرت الإدارة في تصريح أن “الإدارة السورية الجديدة تعلن فيها انتهاء الثورة السورية بسقوط نظام بشار الأسد”، مؤكدة أن “سوريا لن تكون مصدر قلق أو تهديداً لأي دولة عربية”. وأشار البيان الى أن “الإدارة الجديدة لديها توجه لإطلاق مؤتمر حوار وطني ودستور جديد يؤسس لدولة […]

ظهرت المقالة الإدارة السورية الجديدة تعلن انتهاء الثورة: لن نكون مصدرا للقلق أولاً على ايشان.



