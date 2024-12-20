المعدن الاصفر يتجه لتسجيل خسائر اسبوعية

2024-12-20 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يقترب الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت بغداد، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة. وخسر المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولار للأونصة..

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023. ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلة 28.92 دولار للأوقية، فيما وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.80 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 906.47 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات







