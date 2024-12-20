مرور أرييل تمنع حركة السيارات في مناطق عامة أيام الجمعة

2024-12-20 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية مرور أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن منع حركةالسيارات في عدد من الأماكن العامة.

وقالتالمديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر منع حركة السيارات داخل سوقشيخ الله، وبارك شار، وقرب النافورات، وسط المدينة خلال أيام الجمعة وذلك بسببزيارة العديد من المواطنين والسياح لهذه المناطق ما يتسبب باختناق مروري".

وأضافتأن "المنع يكون من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً".