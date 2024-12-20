10 جرحى بسقوط مدرج للجمهور أثناء مسابقة السيارات السريعة في اربيل

2024-12-20 13:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بإصابة 10 أشخاص بجروح في حادث وقع أثناء سباق للسيارات السريعة في اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع ظهر اليوم بعد سقوط مدرج للجمهور في سباق خاص بالسيارات السريعة في اربيل ".

واضاف ان "الحادث تسبب بجرح 10 أشخاص".

وتحتضن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أول بطولة لسباق السيارات السريعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أكثر من 100 سيارة رياضية سريعة تشارك في الفعالية، التي ينظمها إتحاد العراق - اربيل للسيارات والدراجات النارية، تحت اسم بطولة "دراك ريس".

ولفت إلى أن مسافة السباق تمتد لـ500 متر وعلى كل سيارتين أن تقطعا هذه المسافة في غضون 10 ثوانٍ.