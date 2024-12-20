معلومات عن خليجي 26 في الكويت

2024-12-20 13:40:03 - المصدر: واع

متابعة-واعتترقب الجماهير الرياضية في العراق ودول الخليج والدول العربية انطلاق بطولة كأس الخليج، غداً السبت، في دولة الكويت، حيث تتنافس على البطولة، 8 منتخبات وفي مايلي بعض المعلومات التي تتعلق بهذه البطولة:يتواجد في المجموعة الأولى، الكويت وقطر وعمان والإمارات، فيما يلعب في المجموعة الثانية، منتخبات السعودية والعراق واليمن والبحرين.يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين، للدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية. توزيع الملاعب التي ستستضيف تدريبات المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، حيث تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة التدريبات اليومية للمنتخبات.تكون تدريبات منتخب الكويت على ستاد ثامر بنادي السالمية، ومنتخب قطر على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة، ومنتخب الإمارات على ستاد عبد الله الخليفة بنادي اليرموك، ومنتخب عمان على ملعب مبارك العصيمي بنادي خيطان.أما تدريبات السعودية فستكون على ستاد صباح السالم بالنادي العربي في منطقة المنصورية، ومنتخب العراق على ستاد نادي الكويت، ومنتخب البحرين على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية، ومنتخب اليمن على ملعب نادي الشباب بالأحمدي.وخصصت اللجنة المنظمة، ملعب نادي الساحل لتدريبات حكام البطولة، بإشراف اتحاد كأس الخليج العربي ولجنة الحكام.وفي ظل دورهم الكبير والتأثير البالغ على تنظيم البطولة، أعلن عبد الله سالم العدواني، رئيس لجنة المتطوعين في تنظيم خليجي 26، عن وصول عدد المتطوعين إلى 5000 متطوع ومتطوعة من الذكور والإناث مواطنين ومقيمين.وأشار إلى أن اللجنة المنظمة لمست جدية وحماسة من المتطوعين لخدمة هذه البطولة، لا سيما أن بعضهم له خبرات سابقة في بطولات كأس الخليج.ويتضمن البطولة حفل افتتاح رسمي في ستاد جابر الأحمد الدولي الذي يتسع لحضور 60 ألف متفرج، تليها المباراة الأولى بين صاحب الارض والجمهور منتخب الكويت أمام عمان.وأكد طارق الكندري مساعد مدير البطولة للدعم اللوجستي، وعضو اللجنة الهندسية التفقدية لاتحاد الخليج لكرة القدم، أن جميع ملاعب التدريب أصبحت جاهزة بعد استكمال أعمال الصيانة.وكشف الكندري أن المباريات ستقام على ستاد جابر الدولي وستاد جابر المبارك، اللذين تم الانتهاء من صيانتهما بالكامل، مع اعتماد ستاد علي صباح السالم كملعب احتياطي.وأشار إلى إجراء تحسينات كبيرة على الملاعب، شملت استبدال الإضاءة وتجديد أرضيات الملاعب والبوابات والمرافق، مع توفير مواقف تتسع لأكثر من 12 ألف متفرج.وأضاف أن ستاد جابر المبارك، يتميز بتصميمه الحديث وفق النظام الأوروبي، وهو الآن جاهز تمامًا لاستضافة البطولة، كما ألمح إلى اعتماد الخطط الأمنية وخطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب خطط المواصلات خلال فترة البطولة، مع وضع خطط بديلة لكافة السيناريوهات، أما عن تميمة البطولة فهي عبارة عن جمل لا ينسى تاريخيا بالنسبة الى أهل الكويت، أطلق عليها اسم (هايدو)، وهو عبارة كويتية تردد صداها قبل التأهل إلى كأس العالم بإسبانيا عام 1982، بل اصبحت (تريند) خليجي يتغنى به كل أهل المنطقة وأهل الكويت المغرمين في حب كرة القدم بشكل لا يوصف.وكشفت اللجنة المنظمة عن اقتراب إطلاق تطبيق (حياكم)، وأوضحت أن التطبيق يقدم خدمات متكاملة تشمل احتياجات جماهير البطولة ويتيح حجز تذاكر المباريات والطيران والفنادق إلكترونيا، بالإضافة إلى إمكانية متابعة المباريات مباشرة عبر "منصة 51"، كما يوفر التطبيق معلومات محدثة عن المنتخبات المشاركة، قوائم اللاعبين، الملاعب، ونتائج المباريات، إلى جانب الأخبار المتعلقة بالبطولة.وأضافت أن التنسيق تم مع وزارة الداخلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول الجماهير عبر التطبيق، مشيرة إلى أن (حياكم) يقدم أيضا أنشطة وفعاليات متنوعة تلبي اهتمامات الزوار، بالإضافة إلى عروض وخصومات خاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص. كما يحتوي التطبيق، على خدمة دعم فني ذكي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات الجماهير.المصدر: وكالة الانباء الالمانية