2024-12-20 13:40:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-احسان المرسوميحدَّد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الجمعة، موعد إجراء أول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني في الكويت، والتحاق زيدان إقبال الى بعثة المنتخب.وقال عماد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن "المنتخب الوطني في طريقه الى مطار الدوحة متوجهاً الى الكويت للمشاركة في منافسات خليجي 26"، مشيراً الى أن "المنتخب سيخوض اليوم أول وحداته التدريبية في الساعة السادسة والنصف مساء في الملعب الثاني لنادي الكويت".وأضاف أن "اللاعب علي عدنان سيكون بانتظار الوفد في الكويت، فيما سيلتحق لاعب المنتخب والمحترف في نادي أوتريخت الهولندي زيدان إقبال الى البعثة يوم الاثنين المصادف 23 من الشهر الجاري، أي بعد يوم من مباراة المنتخب الوطني الأولى أمام اليمن".