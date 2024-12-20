أسود الرافدين إلى الكويت اليوم والهدف "النجمة الخامسة"

2024-12-20 13:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يشارك العراق في بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، غداً السبت، بدولة الكويت، في نسخة قوية، نظراً لتقارب المستويات الفنية بين المنتخبات المشاركة.

ويتنافس العراق مع سبعة منتخبات أخرى على البطولة التي تقام خلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2024 حتى 3 يناير (كانون الثاني) 2025.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية واليمن والبحرين، فيما يلعب في المجموعة الأولى كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعتين للدور نصف النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان للمباراة النهائية.

وأعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، قائمةَ اللاعبين النهائية المُستدعاة لخليجي 26، بعد ان انهى المنتخب الوطني معسكر الدوحة، على أن يتوجهَ اليوم الجمعة إلى الكويت.

وحقق المنتخب العراقي اللقب ثلاث مرات قبل العام 1990 الذي شهد إبعاده عن المشاركة بقرار من اللجنة المنظمة لدورات كأس الخليج وذلك حتى العام 2004، ليعود ويفرض نفسه منافساً دائماً على اللقب ابتداء من العام 2010، إذ بلغ الدور نصف النهائي في خمس من النسخ الستة التي شارك بها، قبل أن يحقق لقبه "الرابع" في النسخة الأخيرة التي استضافها في البصرة.





