الإيزيديون يحتفلون بعيد "الصوم" في معبد لالش شمالي العراق (صور)

2024-12-20 14:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ احتفل أبناء الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم، يوم الجمعة، بعيد "الصوم"الذي يصادف أول يوم جمعة من شهر كانون الأول/ ديسمبر وفقاً للتقويم الشرقي، وأقيمتالاحتفالات في معبد لالش بقضاء سنجار شمالي العراق.

وقالمسؤول الإعلام في معبد لالش، لقمان سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "الإيزيديينيؤدون الصوم لمدة ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس ليحل بعدها عيد الصومفي يوم الجمعة، وهذا العيد يحمل أبعاداً روحية واجتماعية مهمة لدى أبناء الطائفة".

وأضافأن "مراسم العيد تتضمن العديد من العادات المتوارثة حيث تتوجه النساء إلىزيارة المقابر لتقديم الطعام كصدقة عن أرواح أمواتهن كجزء من التقاليد الإيمانيةالتي تعكس الوفاء للمفقودين، وفي صباح يوم العيد تقوم العائلات الإيزيدية بزيارةبعضها البعض لتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة".

وأشارإلى أن "تشهد البيوت الإيزيدية تشهد إعداد أطباق تقليدية مميزة مثل الكبةوالدولمة وغيرها من الأطعمة الشعبية التي تجسد التراث الثقافي للطائفة، إضافة إلىذلك يحرص الإيزيديون على زيارة المزارات الدينية تأكيداً على ارتباطهم الروحيبمعتقداتهم وجذورهم التاريخية".

وفيهذا السياق، عبر المواطن الإيزيدي خليل مراد، عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة،قائلاً لوكالة شفق نيوز "هذا العيد يجسد المحبة والتضامن بين أبناء الطائفةويعيد لنا الأمل والفرحة رغم كل التحديات التي نواجهها".

وتابع"أتمنى أن يعم السلام والأمان على جميع الإيزيديين وعلى العالم أجمع"،مضيفاً "هذه الأعياد فرصة لتوطيد العلاقات الاجتماعية وصلة الرحم بينالعائلات مما يعزز التماسك المجتمعي بين أبناء الطائفة".

وتأتيهذه الاحتفالات في إطار الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للطائفة الإيزيديةالتي عرفت بتمسكها بعاداتها ومناسباتها المقدسة على مر العصور رغمالتحديات التي مرت بها.