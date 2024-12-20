2024-12-20 14:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في تجربة فريدة من نوعها في العاصمة العراقية بغداد تم افتتاح مقهى للقطط في منطقة المنصور بهدف استقطاب مربي هذه الحيوانات الألفية والمحبوبة لدى معظم النّاس، فإذا لم يتقنوها فانهم يتعاطفون معها من خلال حمايتها وعدم إيذائها، وتقديم الطعام والشراب لها في بعض الأحيان.

وهذه التجربة ليست الأولى من نوعها في العراق، فيوجد مقهيان آخران سبق أن تم افتتاحهما في كل من محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ومحافظة كركوك.

عدسة وكالة شفق نيوز، تجولت داخل المقهى والتقطت صوراً لمرتاديها وقططهم بمختلف انواعها.

وقد ابتكر القائمون على المقهى أماكن على أشكال هندسية متعددة مصنوعة من مادة الخشب ثٌبتت على الجدران والارضية تحتوي بعضها على نوافذ تسمح للقطط بالتحرك والدخول والخروج منها من دون عناء ومشقة، واخرى مخصصة للاستلقاء والراحة.

ووفقا للعاملين في المقهى في حديثهم لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الأماكن تم صنعها من اجل القطط، ولكي يأخذ المربون قسطا من الراحة من عناء تربيتها، وملازمة الحرص طوال اليوم في توفير الراحة لها وعدم تعرضها لأي اذى سواء داخل المنزل أم خارجه.

وفي المقهى أيضا ارجوحات وطاولات خاصة للمرتادين حيث يمكنهم من خلالها الجلوس عليها بينما تلعب وتمارس القطط نشاطاتها، وكذلك التقاط صور تذكارية مع تلك الحيوانات الأليفة.

وعلى ما يبدو ووفقا للصور التي التقطتها وكالتنا، فإن مرتادي المقهى هم من فئة الشباب والأطفال ومن كلا الجنسين، وقد أكد بعضهم لمراسلنا، أن هذه التجربة لاقت استحسانهم، وهي فرصة تجمعهم بأقرانهم، لمشاهدة القطط الجميلة بأنواعها.

ولا يسمح القائمون على المقهى بدخول المرتادين بأحذيتهم العادية، بل يتعين خلعها قبل الدخول وارتداء اخرى مصنوعة من مادة النايلون الطبي ذات الاستخدام الواحد، وتؤكد الادارة ان هذا الاجراء اتخذته لتجنب القطط من التعرض الى الأوبة والفيروسات الخارجية والتي من الممكن أن تتسبب لها بأمراض خطيرة.

وتؤكد الإدارة أنها اتخذت تلك الإجراءات الصحية بتوصية من الأطباء البيطريين.