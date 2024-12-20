المحمداوي: القوات الأمنية الدرع الحامي والحصين للعراق

2024-12-20 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية الدرع الحامي والحصين للعراق.وذكر المحمداوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه: "بمناسبة عيد الصيام لاخواننا من الشعب الايزيدي (روژين ئيزي)، نبارك لكم يومكم هذا، ونتمنى لكم اياما ملؤها السعادة والسلام وأن تتمتعوا بالخير والأمن والعافية في يومكم هذا وفي جميع الأيام".واضاف، أن "العراق كان وما زال أرضاً خصبة لكل التنوعات والثقافات من أبنائه الذين ينعمون بخيراته، وسورا يحتمي به اطيافه كافة"، مبينا ان" القوات الامنية مازالت تبذل قصارى جهدها لتكون هذه الأعياد المباركة وغيرها مليئة بكل سعادة وأمان، ومما تحرص عليه القوات الامنية المسلحة ان تكون الدرع الحامي والحصين لئلا يمسّ ايُّ طارئ خارجي شبرًا من ربوع العراق الحبيب".