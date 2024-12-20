لجنة مشتركة مع القضاء لمحاسبة المتجاوزين على ممتلكات المسيحيين

2024-12-20 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية رامي جوزيف، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى لمحاسبة المتجاوزين على ممتلكات المسيحيين.وقال جوزيف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك بعض الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل ضعفاء النفوس وبناءً عليه شكلت لجنة لمحاسبة المتجاوزين".وأشار الى أن "اللجنة تتكون من ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ومجلس القضاء الاعلى بالاتفاق مع المحاكم المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية لاخراج المتجاوزين على الممتلكات الخاصة بالمواطنين المسيحيين".وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل وبمشاركة ممثلين عن ديوان اوقاف الديانات المسيحية والصابئية المندائية والإيزيدية من اجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين ازاء عمليات التزوير والطرق غير الاحتيالية المتعلقة بالعقارات المملوكة اليهم.