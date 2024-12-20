2024-12-20 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تعاون عراقي - تركي في مجال الإخلاء الطبي وتعزيز النظام الصحي، فيما أشار الى استقدام بحدود 275 فريقاً طبياً أجنبياً خلال ثلاث سنوات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تعاوناً بين وزارة الصحة والمستشفيات التركية والهندية من أجل الإخلاء والاستقدام الطبي خلال السنوات الثلاث"، لافتاً الى أن "نتائج الاستقدام والإخلاء كانت إيجابية ".وأشار الى أن "عدد الحالات التي تمت معالجتها ضمن الاستقدام خلال سنة 2022 بلغت (3015) حالة، أما الحالات التي تمت معالجتها ضمن برنامج الإخلاء الطبي بلغت (2248) حالة، أما حالات المعالجة ضمن برنامج الاستقدام الطبي في العام 2023 بلغت ( 3403 ) حالة في حين بلغت حالات التي تمت معالجتها ضمن برنامج الإخلاء الطبي (1579) حالة وفي العام 2024 بلغت حالات معالجة الاستقدام الطبي (4000) ومعالجة الإخلاء الطبي(1499) ".وأضاف أن "الوزارة استقدمت خلال السنوات الثلاث 2022 - 2023 - 2024 بحدود 275 فريقاً طبياً ضمن ملف الاستقدام الإخلاء الطبي".بدوره، قال المدير الإقليمي في مجموعة مستشفيات ميموريال مراد ايدوغان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق من أهم الدول التي لدنها تعاون معها ومستمر منذ 14 سنة، ولدينا عمل كبير، ونعمل غالباً على العمليات المعقدة ونستقبل عدداً كبيراً من المرضى العراقيين بالتعاون مع وزارة الصحة".وأشار الى أن" التعاون مع وزارة الصحة على مجالين: الأول إرسال الكوادر الطبية الى العراق من أجل إجراء العمليات داخل العراق، وفي حال لم يكن هناك إمكانية إجراء بعض العمليات داخل العراق تستقبل الحالات المرضية في مستشفيات ميموريال في تركيا لإجراء العمليات الصعبة".وأضاف أن" أحد بنود التعاون مع وزارة الصحة توطين العلاج في العراق، وهناك تعاون مع الأطباء العراقيين لإجراء العمليات خلال هذه السنة تم إجراء 15 رحلة لعمليات مشتركة وكل رحلة تشمل من 5 الى 6 عمليات وارسلنا 15 كادراً لإجراء العمليات داخل العراق بالتعاون مع وزارة الصحة".وأوضح أن "أغلب الحالات المرضية التي تم ارسالها من العراق الى مستشفياتنا غالباً ما تكون حالات لزراعة الأعضاء ونخاع العظم وجراحة القلب والشرايين والحالات المعقدة".



